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11:19 (UTC+5), 02 Июня 2026

Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов

Управление Россельхознадзора по республике проконтролировало с начала года более 22 тысяч кубических метров пиломатериалов, подготовленных предприятиями лесопромышленного комплекса Башкирии для экспорта.

Фото: пресс-служба | ФГБУ «ВНИИЗЖ», архивное фото
Галина Бахшиева

Обработанные и срощенные доски, брусья, изделия из древесины хвойных и лиственных пород закупили в регионе такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Образцы изделий из древесины и круглого леса в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз карантинных объектов в пиломатериалах не выявлено. Образцы продукции соответствуют требованиям стран-импортеров», — отметили в надзорном ведомстве.

Для сравнения. В январе – мае 2025 года Башкирия экспортировала 21,5 тысячи кубических метров пиломатериалов в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

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