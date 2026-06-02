Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов

Обработанные и срощенные доски, брусья, изделия из древесины хвойных и лиственных пород закупили в регионе такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Образцы изделий из древесины и круглого леса в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз карантинных объектов в пиломатериалах не выявлено. Образцы продукции соответствуют требованиям стран-импортеров», — отметили в надзорном ведомстве.

Для сравнения. В январе – мае 2025 года Башкирия экспортировала 21,5 тысячи кубических метров пиломатериалов в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.