Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов

Обработанные и срощенные доски, брусья, изделия из древесины хвойных и лиственных пород закупили в регионе такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
Образцы изделий из древесины и круглого леса в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«По результатам экспертиз карантинных объектов в пиломатериалах не выявлено. Образцы продукции соответствуют требованиям стран-импортеров», — отметили в надзорном ведомстве.
Для сравнения. В январе – мае 2025 года Башкирия экспортировала 21,5 тысячи кубических метров пиломатериалов в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.
Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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