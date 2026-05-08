Башкирия сохранила экспорт пиломатериалов на прежнем уровне

Обработанные и срощенные доски, брусья, изделия из древесины хвойных и лиственных пород в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности стран-импортеров: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Пиломатериалы из Башкирии соответствуют требованиям стран-импортеров», — отметили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Для сравнения: за январь — апрель 2025 года Башкирия экспортировала примерно такое же количество пиломатериалов — более 16,5 тысячи кубических метров.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.