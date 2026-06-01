В Уфе рассказали о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции

О ходе реконструкции улицы Октябрьской революции сообщил в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

По его словам, на сегодняшний день подрядчик ведёт устройство тротуаров и закладных под опоры освещения. В рамках контракта по благоустройству началась укладка инженерных сетей. Кроме того, в ближайшее время на старейшей улице Уфы начнётся реконструкция одного из объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Уфе началось обновление системы освещения улицы Октябрьской революции.