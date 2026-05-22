В Уфе началось обновление системы освещения улицы Октябрьской революции

В Уфе на участке реконструкции улицы Октябрьской революции – от улицы Цюрупы до улицы Воровского начался один из важных этапов работ по устройству наружного освещения – копка траншей под кабельные линии, сообщает администрация города.
В дальнейшем вдоль улицы будут проложены электрические коммуникации, которые обеспечат работу современной системы освещения. После подготовки траншей специалисты приступят к прокладке кабеля и монтажу опор фонарей.
Ранее сообщалось, что в Башкирии с 2019 года установили 48 тысяч новых фонарей.
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