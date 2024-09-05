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5 Сентября , 16:45

В Башкирии с 2019 года установили 48 тысяч новых фонарей

Активная застройка в черте городов, появление новых микрорайонов в населенных пунктах нуждаются в должном уровне уличного освещения. Это повышает эстетическое качество населенных пунктов, безопасность передвижения с наступлением темноты. Особенно важно освещение подходов к дошкольным, школьным учреждениям и социальным объектам.

Старт программе улучшения систем наружного освещения был дан в 2019 году по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Тогда мониторинг показал, что всего по региону требуется дополнительная установка 58 тысяч светильников, 25 тысяч опор и монтаж 14 тысяч километров самоизолирующего провода. С 2019 года в рамках программы установили более 48 тыс. новых светильников на сумму 900 млн рублей.

– Модернизация и развитие системы уличного освещения, в первую очередь, имеет большую социальную значимость. Это – безопасность, комфорт для жизни и благоприятная среда, будь это большой город или маленький населённый пункт, поэтому программа реализуется во всех 63 муниципалитетах, – говорит министр ЖКХ Ирина Голованова.

В 2024 году республиканский бюджет на реализацию программы выделил 200 млн рублей. На эти средства устанавливают более 4 тыс. светильников. На сегодняшний день работы выполнены в 37 муниципальных образованиях, в 26 ещё продолжаются.

Так, например, в двух населённых пунктах Стерлитамакского района в текущем году уже установили 75 светоточек: 45 – в микрорайоне Медовый села Новое Барятино, 30 – в микрорайоне Пригородный в селе Мариинский. Пригородный микрорайон считается относительно новым и в нем проживают многодетные семьи и семьи, воспитывающие особенных детей. 

– Для нас было важно стать участниками республиканской программы. Мы рады такой возможности. Ребятишек проживает много. И родителям, и детям должно быть удобно и комфортно, – утверждает заместитель руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства и транспортного обеспечения муниципального района Стерлитамакский район РБ» Сергей Смычков.

Ранее сообщалось, что на участках Уфимского ожерелья «Уфимские липы» и «Воронки» появится освещение. 

Автор:Сергей Николаев
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