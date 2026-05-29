Что нужно знать родителям и подросткам Башкирии о летней подработке

В преддверии Дня защиты детей и летних каникул заместитель руководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова рассказала о главных правилах и подводных камнях трудоустройства подростков.

По ее мнению, главная проблема, с которой сталкиваются подростки, это неофициальная занятость.

— Многие несовершеннолетние, к сожалению, соглашаются работать без официального оформления, что, конечно, на руку недобросовестным работодателям. В итоге можно остаться без заработанных денег, — предупреждает Оксана Ванскова. — В случае нелегальной занятости доказать задолженность можно только в судебном порядке: сначала устанавливается факт наличия трудовых отношений с данным работодателем, далее взыскивается долг. Но мало кто из родителей втянется в судебную тяжбу, когда речь идет о временной занятости ребенка в каникулы.

Поэтому, советует эксперт, лучше сразу объяснить будущему работнику: соглашаясь работать неофициально, он рискует не получить заработанное.

— Если при трудоустройстве говорят, что сначала нужно немного «постажироваться», а оформление будет потом, это сразу должно насторожить. В Трудовом кодексе нет понятия стажировки перед трудоустройством, — подчеркивает она.

Самостоятельное заключение трудового договора допускается с 16 лет. Если подростку 15, он может оформиться только на легкую работу. А договор с 14-летним заключается с письменного согласия одного из родителей — и тоже только на легкий труд в свободное от учебы время.

— Вы спросите, а как же случаи, когда детей младше этого возраста привлекают к съемкам в кино, театральным постановкам? — продолжает Оксана Ванскова. — В организациях кинематографии и других творческих учреждениях допускается с согласия одного из родителей и разрешения органа опеки заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, для участия в создании произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывает его родитель или опекун.

Где нельзя работать и что запрещено подросткам

Ограничения для несовершеннолетних связаны с заботой о здоровье и нравственности. Запрещаются физически тяжелая работа, работа в опасных и вредных условиях, работа в ночных клубах и занятость в производстве и торговле алкоголем, табаком и т. д.

Кроме того, несовершеннолетних нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, а также к труду в ночное время, выходные и праздники.

— Исключение, которое ввели с 1 сентября прошлого года, касается только работы, выполняемой в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. Только в таком случае сотрудники от 14 до 18 лет могут привлекаться к работе в выходные и праздники, — уточняет Ванскова.

Также подросткам нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу и заключать с ними договоры о полной материальной ответственности. А медосмотр при трудоустройстве для них обязателен.

Где искать официальную работу

— Как найти добросовестных работодателей, готовых заключить трудовой договор на время каникул и выполнить все обязательства? Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним оказывают службы занятости населения, — напоминает замруководителя гострудинспекции.

Чтобы найти официальную временную работу, подростки могут обратиться в центр занятости по месту жительства или подать заявление онлайн через портал «Работа России».

Ранее сообщалось, что более 1000 подростков нашли первую работу в Башкирии с начала года.