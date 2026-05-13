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11:26 (UTC+5), 13 Мая 2026

Более 1000 подростков нашли первую работу в Башкирии с начала года

Всего в 2026 году в республике планируется трудоустроить 12 400 несовершеннолетних. Узнать о возможных вариантах трудоустройства можно в любом Кадровом центре региона.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

В Башкирии при содействии Кадрового центра с начала 2026 года трудоустроены 1077 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как стало известно «Башинформу», всего за профориентационной помощью к специалистам обратились более 1500 юных жителей республики. Для большинства из них удалось подобрать подходящие варианты первой работы. В основном это такие позиции, как вожатые и помощники воспитателей, рабочие по благоустройству и озеленению территорий, комплектовщики, помощники менеджера.

Добавим, что помимо заработной платы от работодателя, подростки получают дополнительную финансовую поддержку от Кадрового центра — 2142 рубля в месяц за фактически отработанные дни.

«Временное трудоустройство подростков — один из этапов профориентационной работы, которая ведётся в регионе. Мы приглашаем работодателей к ней присоединиться. С ребятами, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны, впоследствии можно будет заключить договор на целевое обучение», — отметил директор Кадрового центра «Работа России» Республики Башкортостан Ридан Ахьямов.

Ранее сообщалось, что девятиклассники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию, смогут освоить рабочую профессию.

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