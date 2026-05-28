В Уфе начался ремонт Дёмского шоссе

В Уфе дорожные службы приступили к фрезерованию асфальтового покрытия на Дёмском шоссе, сообщает администрация города.

В настоящее время работы идут на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дёма. С 25 мая по 25 июня будут перекрываться по одной полосе проезжей части: сначала для проведения подготовительных работ и фрезерования, а затем, в ночное время, для укладки асфальта.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары.