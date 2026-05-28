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06:23 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Башкирии построят завод по производству холодного асфальта

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Проект реализует компания ООО «АТМ». Инвестору выделили землю в аренду без торгов и оказали полное содействие в реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общий объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей. На заводе будет создано 9 рабочих мест.

Завод должен обеспечить республику качественным асфальтом для ремонта дорог, отметила вице-премьер правительства – министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

    «Предоставление земельного участка — это эффективная мера поддержки, которая позволяет бизнесу запускать социально значимые инициативы. Уверена, что завод внесет вклад в развитие дорожной инфраструктуры республики», — сказала Полянская. 

    Ранее землю без торгов предоставили компаниям для создания новых баз отдыха. 

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