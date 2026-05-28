В Башкирии построят завод по производству холодного асфальта

Проект реализует компания ООО «АТМ». Инвестору выделили землю в аренду без торгов и оказали полное содействие в реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общий объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей. На заводе будет создано 9 рабочих мест.
Завод должен обеспечить республику качественным асфальтом для ремонта дорог, отметила вице-премьер правительства – министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.
«Предоставление земельного участка — это эффективная мера поддержки, которая позволяет бизнесу запускать социально значимые инициативы. Уверена, что завод внесет вклад в развитие дорожной инфраструктуры республики», — сказала Полянская.
Ранее землю без торгов предоставили компаниям для создания новых баз отдыха.
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