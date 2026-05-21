В Башкирии появятся новые базы отдыха

Так, ООО «Голд-Продукт» построит базу отдыха «Воды Инзера» в Архангельском районе. Суммарная площадь двух выделенных участков — почти 1,4 гектара. ООО «СтройЗаказ» займётся в Стерлитамаке торговыми рядами «Шахтау» на улице Карла Либкнехта. Для этого организации предоставлено 0,78 га.
Кроме того, ООО «Развитие» арендовало 1,8 га в Стерлитамаке в районе Профсоюзной, 7а для создания многофункционального центра экспертизы, диагностики и ремонта автомобилей, а ООО «Горизонт» разместит туристическую базу отдыха «Берлога» в Аургазинском районе (общая площадь двух участков — почти 2 га).
Ранее в Уфе выделили землю под придорожный отель.
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