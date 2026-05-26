На заправках в Башкирии снова выросли цены на некоторые виды топлива

В Башкирии на заправках «Башнефти» вновь выросли цены. Отдельные марки бензина и дизель подорожали на 50 копеек. Это уже тринадцатое повышение с начала 2026 года.

Так, с 26 мая литр АИ-100 обойдется в 88,45 руб. Стоит отметить, что в последний раз ценник на него повышался в середине марта (+30 коп). Дизельное топливо обойдется в 75,90 руб. за литр. Солярка с начала месяца стала дороже на 1,3 руб. Напомним, ценник на него меняли также19 мая – на 50 копеек.

По данным сайта russiabase.ru на заправках «Лукойла» литр АИ-100 стоит 95,81 руб., дизель – 76,92 за руб. за литр.