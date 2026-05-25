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06:14 (UTC+5), 25 Мая 2026

В Башкирии инспекторы нашли земельных нарушений на 72,5 млн рублей

Благодаря проверкам владельцы либо выкупают участки, либо начинают платить налоги и за аренду, а неиспользуемая земля возвращается в оборот.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

С января по апрель 2026 года инспекторы муниципального земельного контроля провели в республике более 2,2 тысячи проверок и свыше 2,5 тысячи профилактических визитов. Экономический эффект от устранения нарушений составил 72,5 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Башкортостану.

Как пояснил руководитель ведомства Петр Клец, главная цель — не оштрафовать, а заставить землю работать. Благодаря проверкам владельцы либо выкупают участки, либо начинают платить налоги и за аренду, а неиспользуемая земля возвращается в оборот.

Чаще всего инспекторы сталкиваются с самовольным захватом земли, использованием участка не по назначению или попросту заброшенными площадками, предназначенными под жилищное строительство.

Росреестр помогает муниципалитетам: проводит обучение инспекторов, даёт методические материалы и отчитывается перед правительством республики.

Ранее сообщалось, что капитализация земельных участков в Башкирии должна вырасти до 17 трлн рублей.

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