Посевная кампания в Башкирии завершится раньше срока

На 10 дней раньше срока планируют завершить посевную кампанию на территории Башкирии в 2026 году. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
По его данным, сейчас уже засеяно более 1,7 млн га яровых культур, что соответствует 86% от ожидаемых объемов.
«Завершили яровой сев в Стерлитамакском, Кармаскалинском, Ермекеевском и Бурзянском районах, на финальной стадии работы в Аургазинском, Илишевском, Бураевском, Чишминском, Буздякском и Калтасинском, а в 13 районах закончат посевную через 1-2 дня», — прокомментировал Фазрахманов.
Напомним, аграрии Башкирии закупили сельхозтехнику на более чем 4 млрд рублей.
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