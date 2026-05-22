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04:02 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Башкирии построят ферму и завод техники

В Уфу с рабочим визитом прибыла делегация компании Premier Electrotech из Ташкентской области, которая запускает на территории республики сразу два совместных проекта.

Фото: Маргарита Болычева | канал в Мах
Гульфия Акулова

В Иглинском районе стороны планируют построить современную ферму на 300 коров. Это будет новый высокотехнологичный комплекс, который даст людям рабочие места и обеспечит район свежими местными продуктами.

Также в Башкортостане появится завод по производству бытовой техники. Это вклад в импортозамещение и появление новых товаров на полках магазинов, отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В ходе визита гости встретились с главой Иглинского района и директором индустриального парка «Уфимский», чтобы обсудить детали. Сотрудничество с Узбекистаном становится реальными делами, которые принесут пользу жителям республики, добавила министр. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии появятся новые базы отдыха. 

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