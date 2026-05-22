В Башкирии построят ферму и завод техники

В Иглинском районе стороны планируют построить современную ферму на 300 коров. Это будет новый высокотехнологичный комплекс, который даст людям рабочие места и обеспечит район свежими местными продуктами.
Также в Башкортостане появится завод по производству бытовой техники. Это вклад в импортозамещение и появление новых товаров на полках магазинов, отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В ходе визита гости встретились с главой Иглинского района и директором индустриального парка «Уфимский», чтобы обсудить детали. Сотрудничество с Узбекистаном становится реальными делами, которые принесут пользу жителям республики, добавила министр.
Ранее сообщалось, что в Башкирии появятся новые базы отдыха.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.