В Башкирии на развитие кадров для агропрома направят 650 млн рублей

В 2026 году в Башкортостане на поддержку и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса будет выделено более 650 миллионов рублей, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров. В прошлом году регион привлек на проект «Кадры в АПК» более 950 млн рублей федеральных средств.

На эти средства отремонтирован и оснащен учебный корпус Башкирского аграрного университета, открыты современные агроклассы в школах, чтобы школьники могли знакомиться с сельским хозяйством, 354 студента прошли производственную практику на предприятиях с оплатой труда и проживания.

В 2026 году поддержка продолжится. Предстоит ремонт еще одного корпуса аграрного университета, будут оснащены 7 агротехклассов. Кроме того, запускается новый проект «Агропрофи», который поможет улучшить материально-техническую базу в аграрных колледжах.

«Кадры для сельского хозяйства мы готовим системно — от школьной скамьи до конкретного работодателя, — отметил Андрей Назаров. — Поручаю Минсельхозу обеспечить участие республики в федеральном проекте „Кадры в АПК“ в рамках нацпроекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“ в 2027 году и держать на контроле все мероприятия этого года».

Ранее сообщалось, что в студотряды Башкирии планируется трудоустроить этим летом более 13 тысяч студентов.