Летний трудовой семестр начинается в Башкирии

21 мая в уфимском саду имени Аксакова пройдет открытие третьего трудового семестра Студенческих отрядов Башкортостана. Запланировано вручение путевок в трудовой семестр, награждение и концерт.

«В Башкирии более 50 трудовых объектов, что позволяет оставлять кадры в регионе и готовить молодое поколение к трудоустройству со студенчества. Также мы направляем отряды на всероссийские объекты по всей России. В прошлом году ребята вернулись со знаменем, а в этом году одни студенты вошли в число руководящего состава объектов педагогического и сервисного направлений, другие — готовятся к руководству в рамках окружного объекта», — сообщила руководитель движения Элина Саматова.

В этом сезоне через студотряды планируется трудоустроить более 13 тысяч студентов региона.

Ранее Башинформ публиковал поручение Главы Башкирии Радия Хабирова о том, что «работа со студенческими отрядами региона — государственное дело» и работодателей республики необходимо собрать и объяснить им все плюсы трудоустройства студентов колледжей и университетов. Предприятия республики при трудоустройстве бойцов студотрядов получают льготу.