Уфимец отсудил у интернет-магазина полмиллиона рублей

Мужчина приобрёл в интернет-магазине стиральную и сушильную машины, а также духовой шкаф на сумму 182 725 рублей. Однако заказ так и не был доставлен, а попытки вернуть деньги не увенчались успехом — продавец просто игнорировал претензии.

Не добившись ответа от магазина, уфимец обратился за помощью в управление Роспотребнадзора по РБ. Специалисты ведомства оказали консультационную поддержку и направили в суд экспертное заключение, подтверждающее правоту потребителя. Иск был подан в Кировский районный суд Уфы. Судебная инстанция полностью поддержала позицию истца и Роспотребнадзора. В результате между сторонами было заключено мировое соглашение на внушительную сумму — 549 675 рублей.

В эту сумму вошли возврат стоимости техники — 182 725 рублей, а также штраф, компенсация морального вреда, неустойка и судебные расходы — 366 950 рублей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будут судить четырех наркодилеров.