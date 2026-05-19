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05:19 (UTC+5), 19 Мая 2026

Уфимец отсудил у интернет-магазина полмиллиона рублей

Житель Уфы столкнулся с распространённой проблемой: заказал дорогую бытовую технику, оплатил покупку, но остался и без товара, и без денег.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Мужчина приобрёл в интернет-магазине стиральную и сушильную машины, а также духовой шкаф на сумму 182 725 рублей. Однако заказ так и не был доставлен, а попытки вернуть деньги не увенчались успехом — продавец просто игнорировал претензии.

Не добившись ответа от магазина, уфимец обратился за помощью в управление Роспотребнадзора по РБ. Специалисты ведомства оказали консультационную поддержку и направили в суд экспертное заключение, подтверждающее правоту потребителя. Иск был подан в Кировский районный суд Уфы. Судебная инстанция полностью поддержала позицию истца и Роспотребнадзора. В результате между сторонами было заключено мировое соглашение на внушительную сумму — 549 675 рублей.

В эту сумму вошли возврат стоимости техники — 182 725 рублей, а также штраф, компенсация морального вреда, неустойка и судебные расходы — 366 950 рублей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будут судить четырех наркодилеров.

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