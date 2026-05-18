Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии еще 600 млн рублей

Всего за время действия преференциального режима резиденты ТОР проинвестировали в экономику Башкирии около 18,5 млрд рублей и создали около 8,4 тысячи новых рабочих мест.
«Основная доля созданных в первом квартале новых рабочих мест (55%) приходится на резидентов ТОР „Благовещенск“. По инвестициям основной вклад в общую копилку дал Кумертау — это 53% в структуре», — уточнил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Лидером по количеству привлеченных резидентов является ТОР «Кумертау». Здесь зарегистрировано 35 резидентов с проектами на сумму, превышающую 14 млрд рублей, которые предусматривают создание 2,5 тысячи рабочих мест. «Якорными» резидентами являются две компании. Это ООО «Элеватор», реализующее проект по строительству маслоэкстракционного завода, и предприятие «Ойлтиммаш» с проектом по производству высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования. Суммарно они вложили в экономику региона около 4 млрд рублей с даты получения статуса резидента. На производствах этих двух компаний трудятся 833 жителя Кумертау. Достижение таких показателей резидентами обусловлено действующими на этих территориях преференциями.
Напомним, для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль. В частности, полностью обнуляется федеральная часть. Региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%. Кроме того, действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых.
На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога. Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01).
Также по инициативе Башкирии снижены налоговые ставки для налогоплательщиков — резидентов ТОР, применяющих упрощенную систему налогообложения. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам получить в аренду земельный участок без проведения торгов.
На данный момент компании-резиденты реализуют и производят строительные смеси, одежду, продукты питания, металлоконструкции, различное оборудование, бытовую химию, оказывают медицинские и образовательные услуги, услуги общепита, по переработке отходов, услуги в сфере туризма.
Сегодня инвестпортфель резидентов ТОР республики составляет 54,5 млрд рублей. Планируется создание порядка 12 тысяч рабочих мест.
Всего в Башкирии насчитывается пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. В планах — создать в республике еще одну ТОР в Сибае.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Благовещенске начали строить новый завод. Он будет выпускать комплектующие для газотурбинных двигателей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.