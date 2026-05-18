Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкирии еще 600 млн рублей

Всего за время действия преференциального режима резиденты ТОР проинвестировали в экономику Башкирии около 18,5 млрд рублей и создали около 8,4 тысячи новых рабочих мест.

«Основная доля созданных в первом квартале новых рабочих мест (55%) приходится на резидентов ТОР „Благовещенск“. По инвестициям основной вклад в общую копилку дал Кумертау — это 53% в структуре», — уточнил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Лидером по количеству привлеченных резидентов является ТОР «Кумертау». Здесь зарегистрировано 35 резидентов с проектами на сумму, превышающую 14 млрд рублей, которые предусматривают создание 2,5 тысячи рабочих мест. «Якорными» резидентами являются две компании. Это ООО «Элеватор», реализующее проект по строительству маслоэкстракционного завода, и предприятие «Ойлтиммаш» с проектом по производству высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования. Суммарно они вложили в экономику региона около 4 млрд рублей с даты получения статуса резидента. На производствах этих двух компаний трудятся 833 жителя Кумертау. Достижение таких показателей резидентами обусловлено действующими на этих территориях преференциями.

Напомним, для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль. В частности, полностью обнуляется федеральная часть. Региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%. Кроме того, действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых.

На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога. Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01).

Также по инициативе Башкирии снижены налоговые ставки для налогоплательщиков — резидентов ТОР, применяющих упрощенную систему налогообложения. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам получить в аренду земельный участок без проведения торгов.

На данный момент компании-резиденты реализуют и производят строительные смеси, одежду, продукты питания, металлоконструкции, различное оборудование, бытовую химию, оказывают медицинские и образовательные услуги, услуги общепита, по переработке отходов, услуги в сфере туризма.

Сегодня инвестпортфель резидентов ТОР республики составляет 54,5 млрд рублей. Планируется создание порядка 12 тысяч рабочих мест.

Всего в Башкирии насчитывается пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. В планах — создать в республике еще одну ТОР в Сибае.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Благовещенске начали строить новый завод. Он будет выпускать комплектующие для газотурбинных двигателей.