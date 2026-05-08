В башкирском Благовещенске начали строить новый завод

Резидент ТОР «Благовещенск» осваивает стройплощадку, на которой начато возведение будущих помещений нового завода. Как сообщали ранее, компания «Технопарк АТ-СТ» запускает проект по выпуску деталей для газотурбинных двигателей. Инвестиции в проект превышают 500 млн руб., а после запуска предприятие обеспечит около 50 новых рабочих мест.

Как пояснила глава района Анна Карабанова, подготовка к запуску производства заняла серьёзное время: «За прошлый год компания оформила необходимую документацию, получила разрешение на строительство, решила вопросы с подключением инженерных сетей и завершила проектирование будущего комплекса. После этого проект перешел в практическую стадию. Этой весной на площадке начались строительные работы».

Сейчас строители возводят производственный цех площадью 1,44 тыс. кв. м и административно-бытовой корпус площадью 860 кв. м. Подготовлены котлованы и залито бетонное основание под будущий фундамент.

«Речь идет о сложной и востребованной продукции, в том числе о литых заготовках лопаток для газоэнергетических установок. Сегодня такие комплектующие особенно важны для отечественной промышленности, потому что позволяют снижать зависимость от импортных комплектующих», — прокомментировала Анна Карабанова.