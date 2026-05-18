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08:48 (UTC+5), 18 Мая 2026

Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке

Управление Россельхознадзора по Башкирии с начала 2026 года оформило свыше 4 тысяч карантинных сертификатов на более чем 237 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, подготовленных аграриями региона для отправки в другие субъекты России.

Фото: пресс-служба | управление Россельхознадзора по РБ
Галина Бахшиева

Зерновая продукция из Башкирии с начала года отгружена в общей сложности в 13 регионов. Больше всего продано пшеницы — свыше 155 тысяч тонн. Кроме того, на внутренний рынок поставлены башкирский ячмень, горох, семена подсолнечника для переработки, лен, рожь, а также крупы.

Все партии зерна прошли лабораторные исследования.

«По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены. Отгруженная продукция признана свободной от карантинных объектов», — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года Россельхознадзор проконтролировал 182,2 тонны зерна и продуктов его переработки, отгруженных из Башкирии в другие регионы РФ.

Ранее Башинформ сообщил о том, что на сегодняшний день в республике яровыми культурами засеяно более 65% запланированных площадей или 1,306 млн га. 

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