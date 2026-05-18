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08:20 (UTC+5), 18 Мая 2026

Посевная кампания в Башкирии перешла «экватор»

Вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщил оперативные данные о ходе посевной кампании в регионе.

Фото: пресс-служба | минсельхоз Башкирии, архивное фото
Галина Бахшиева

На сегодняшний день в республике яровыми культурами засеяно более 65% запланированных площадей или 1,306 млн га. Ежесуточно на прошлой неделе аграрии засевали примерно 80 тысяч га.

«Почти завершили яровой сев аграрии Стерлитамакского района, — отметил Ильшат Фазрахманов. — Еще в восьми районах посевные работы выполнены более чем на 80%. Среди них — Аургазинский, Бурзянский, Кармаскалинский, Альшеевский, Буздякский, Илишевский, Гафурийский и Чишминский районы».

В 33 районах республики засеяно на данный момент более 50% площадей.

Между тем хозяйства в 18 районах Башкирии приступили к работам по уходу за посевами озимых, яровых зерновых и сахарной свеклы. К 15 мая химпрополка проведена на 73 тысячах га.

Большое интервью с вице-премьером правительства – министром сельского хозяйства Башкирии Ильшатом Фазрахмановым читайте здесь

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