В Уфе организация ищет каменщика за 120 тысяч рублей

Сейчас в городе доступны 9,4 тысячи рабочих мест. По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО» — 872 вакансии, ООО «ЮгСтройСнаб» — 310 вакансий, ГУП РБ «Уфаводоканал» — 245 вакансий.

В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий вошли: каменщик в ООО «ССР» (филиал в Уфе) с зарплатой до 120 тысяч рублей, агроном в ООО «Агропарк Урал» с зарплатой до 105 тысяч рублей и врач-невролог в ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрав РФ с зарплатой до 105 тысяч рублей.

Телефон горячей линии центра занятости населения Уфы +7(347)251-51-55.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будут развивать сферу креативных индустрий.