В Башкирии будут развивать сферу креативных индустрий

В Башкирии продолжается развитие сферы креативных индустрий. Согласно федеральным планам, к 2030 году в России их доля должна достигать 6 % валового регионального продукта, сообщает администрация Уфы

Чтобы достичь показателей, в Башкирии реализуется комплекс мер: действует профильный закон «О развитии креативных индустрий», сформирован совет при главе региона, работает дирекция по развитию креативных индустрий, учреждена специальная премия и День креативных индустрий. Также было принято решение о создании фонда развития креативных индустрий с капиталом 50 млн рублей. Средства предполагается направлять на образовательные программы, акселерацию проектов и поддержку предпринимательских инициатив.

Еще в Башкирии выполняется план внедрения стандарта, включающий 39 мероприятий. Один из элементов этой работы – «Час креативных индустрий». Встречи с предпринимателями проходят регулярно, это позволяет разрабатывать меры по созданию комфортных условий для бизнеса.

Отметим, что в республике идет прием заявлений в реестр субъектов креативных индустрий. Войти в него могут предприниматели креативной сферы: юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Соискатели могут рассчитывать на финансовые, имущественные и консультационные меры поддержки.

По итогам 2025 года Башкортостан вошел в топ-3 Национальной премии в сфере креативных индустрий. Запланировано проведение в столице региона форума «Российская креативная неделя – Евразия», что поможет вывести региональную повестку за пределы внутреннего рынка.