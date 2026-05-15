В январе–марте россияне отдали мошенникам 7,4 млрд рублей

В январе–марте клиенты заявили о почти полумиллионе мошеннических операций. Объём похищенных средств составил 7,4 млрд руб. Однако, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года потерь на 10% меньше.
При этом банки отразили почти 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн руб., сообщили в Банке России.
Юридические лица несли ущерб, подвергаясь компьютерным атакам. Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых открывался доступ к корпоративным системам. Злоумышленники переводили себе средства компаний под видом обычных хозяйственных операций.
За первый квартал банки отправили операторам связи информацию о 8,3 тыс. номеров, которые использовались мошенниками.
Ранее сообщали: самозапреты на кредиты установили себе более 700 тыс. жителей Башкирии.
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