Жители Башкирии в майские праздники охотнее отменяли самозапреты на кредиты

За первую декаду мая жители Башкирии создали 8,3 тыс. самозапретов на кредиты и подали 2,9 тыс. заявлений на снятие, по данным Объединённого кредитного бюро. Это одна из самых больших активностей в стране. Например, в Краснодарском крае (с населением на 1,8 млн больше, чем в 4-миллионной Башкирии) зафиксировано 8,2 тыс. установок и 2 тыс. снятий. В Санкт-Петербурге (население на 1,65 млн больше РБ) — 9 тыс. установок и 3,3 тыс. снятий.

Динамика сопоставима с новогодними праздниками, но в майские отмен было больше. В целом в праздники россияне обращаются к сервису самозапретов реже, чем в рабочие дни. В будни в стране самозапрет устанавливают в среднем 42 тыс. человек в день и 9 тыс. — отменяют.

С момента запуска сервиса (с 1 марта 2025) запретили себе брать кредиты 20,6 млн россиян, из них порядка 740 тыс. человек — жители Башкирии. Доля отмены — в пределах 10%.