Башкирия показала, как работает с госзакупками у малого бизнеса

Госкомитет Башкирии по конкурентной политике представил передовые цифровые решения в сфере закупок малого объема на XXI Всероссийском форуме‑выставке «Госзаказ». На рабочей сессии для поставщиков выступила первый зампред госкомитета Гульнара Сахабутдинова, подробно рассказав о функционале и преимуществах информационной системы «Агрегатор торгов малого объема».



– Форум — это уникальная площадка для конструктивного диалога с ведущими государственными и корпоративными заказчиками, влиятельным экспертным сообществом, а также потенциальными партнерами и инвесторами. Такой формат позволит максимально учесть интересы регионов при дальнейшем планировании государственных и корпоративных закупок, – прокомментировала глава госкомитета Гульшат Арсланова.



Запустив «Агрегатор торгов малого объема», в регионе создали единую цифровую среду для закупок малого объёма, которая предоставляет преимущества как для поставщиков, так и для заказчиков. Это экономичность, высокая скорость процедур, отсутствие механизма оферты (контракт заключается на основании закупочной сессии).

2026 год станет важным этапом в совершенствовании платформы, отметили в госкомитете. Её интегрируют с Единой информационной системой в сфере закупок;

внедрят модули автоматического мониторинга и алертинга – с уведомлениями об отклонении заявок и риск‑ориентированной аналитикой; разработают модуль формирования отчетов об объеме закупок товаров российского происхождения.

Успехи башкирского агрегатора вызвали значительный интерес участников конференции. В ходе дискуссий и неформального общения представители из других регионов задавали вопросы о механизмах внедрения и технических особенностях системы, рассказали в госкомитете.