В Башкирии на мосту через реку Дёму начат важный этап реконструкции

В Давлекановском районе Башкирии на мосту через реку Дёму на дороге Давлеканово – Толбазы приступили к армированию монолитного карниза, а также пескоструйной очистке металлического пролетного строения, сообщает правительство республики.

Ремонт сооружения протяженностью более 206 погонных метров ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе работ подрядная организация заменяет плиты и железобетонные балки на пролетах моста, обустраивает новое барьерное и перильное ограждение на сооружении и многое другое. Работы идут по графику.

«Мост через реку Дёму вблизи Давлеканово важен для жителей Давлекановского района, а также для тех, кто заезжает в город со стороны федеральной трассы Р-240 Уфа – Оренбург. Трафик достигает 1800 машин в сутки. Здесь ходит общественный транспорт и школьные автобусы. Кроме того, этим маршрутом пользуются туристы, которые направляются к самому большому озеру Башкортостана – Аслыкулю. Поэтому важно отремонтировать мост и сделать проезд безопасным», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, на время проведения ремонта движение по мосту осуществляется по одной полосе и регулируется светофором. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Всего в 2026 году в республике по нацпроекту отремонтируют почти 200 км дорог и 15 мостов общей протяжённостью 1900 погонных метров.