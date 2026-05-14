В Башкирии бизнесу предлагают три новых придорожных проекта

В Башкирии инвесторам предлагаются три бизнес-кейса с проектами в сфере придорожного сервиса. Они содержат готовые концепции, рассчитанные финансовые показатели, данные об инвестплощадках и условиях размещения на их территории, данные об инженерной инфраструктуре, информацию о преимуществах и доступных мерах поддержки. Все планируемые объекты находятся на дорогах с транспортным потоком не менее 2,5 тысячи автомобилей в сутки.

Так, придорожный комплекс в Салаватском районе на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит задуман с кафе башкирской кухни, гостиницей на 15 номеров и магазином национальных товаров и сувениров — с учётом туристического потенциала этой территории и «выходом» в Свердловскую область. Потребуется 110,2 млн руб. инвестиций.

На трассе Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе планируется построить гостиницу на 15 номеров, кафе с магазином, автосервис и автомойку. Потенциал этого объекта оценивается как очень высокий — дорога проходит через несколько районов республики и ведёт в Пермский край. Стоимость проекта рассчитана на 131,8 млн руб.

Сервисный комплекс на дороге Дюртюли — Нефтекамск с гостиницей, кафе, автомойкой и электрозаправкой будет единственным подобным объектом в радиусе 30 км. Объём инвестиций — 88 млн руб.

Как отметили в кабмине, на сегодняшний день федеральная Инвесткарта содержит более 40 готовых решений для инвестиций в Башкирию.