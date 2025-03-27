В Башкирии увеличат посевы масличных культур

В Башкирии хозяйства увеличат посевные площади масличных культур. Как сообщили в минсельхозе РБ, в текущем сезоне планируется увеличить площади масличных на 62 тыс. га:

20 тыс. га подсолнечника, 20 тыс. га сои, 22 тыс. га льна-кудряша.

Для сравнения: в 2023 году масличными засеяли 407 тыс. га — на уровне 2022-го, это примерно 1/7 всех посевных площадей (порядка 3 млн га): 290 тыс. га подсолнечника, 50 тыс. га льна, 22 тыс. га рапса, остальное – соя и горчица.

В 2024-м посеяли 478 тыс. га масличных: 314 тыс. га подсолнечника, 71,4 тыс. га льна-кудряша, 19 тыс. га сои и 58 тыс. га рапса.