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30 Сентября , 13:00

В Башкирии набирает обороты уборка масличных

минсельхоз Башкирии
Фото:минсельхоз Башкирии

В Башкирии аграрии максимально используют погожие дни, уборка урожая идёт полным ходом, сообщил на оперативном совещании правительства глава республиканского АПК Ильшат Фазрахманов.

На сегодня убрано 14% площадей с масличными — 66 тыс. га, намолочено 99 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 15,7 ц/га.

Рапс яровой обмолочен на 30 тыс. га, собрано 60,5 тыс. тонн, средняя урожайность — 18,1 ц/га.

Лён масличный убран на 22,5 тыс. га, намолочено 22,2 тыс. тонн, средняя урожайность 10 ц/га.

Горчицы обмолочено на 3,1 тыс. га, урожай с них составил 5,3 тыс. тонн при средней урожайности 13,7 ц/га.

Сои обмолочено 3,4 тыс. га, намолочено 6,2 тыс. тонн, средняя урожайность — 18,2 ц/га.

Началась уборка подсолнечника. На сегодняшний день убрано порядка 5,22 тыс. га или 1,7%. Намолочено более 7,8 тыс. тонн семян при урожайности 15 ц/га. В прошлом году урожайность была меньше — около 13 ц/га.

Всего, по данным минсельхоза, весной было посеяно 478 тыс. га масличных культур: 314 тыс. га подсолнечника, 71,4 тыс. га льна-кудряша, 19 тыс. га сои и 58 тыс. га рапса.

Автор:Элина Ахметова
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