Эксперт отметил вклад Башкирии в укрепление экономики страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что несмотря на постоянно нарастающее санкционное давление уже второй год подряд экономика страны движется темпами, которые превышают среднемировые.

«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в 6 раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается. Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн руб. в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Такой успех — в первую очередь заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний. И конечно, безусловный результат точного выполнения поручений Президента. Координации работы Правительства с Банком России. Серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах, в отраслях экономики. И активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного, научного и делового сообществ», — подчеркнул Мишустин.

Комментируя заявления главы федерального кабмина, вице-президент Академии наук Башкирии, доктор экономических наук, профессор Александр Дегтярев отметил огромный вклад в эти достижения, сделанный республикой.

«В докладе председателя правительства России прозвучало немало очень серьезных результатов, которые свидетельствуют о том, что непростой для нашей страны 2024 год был пройден очень достойно. И в этом заслуга как самого правительства, сумевшего обеспечить управляемость экономикой страны и социальной сферой в условиях серьезных геополитических вызовов и СВО, так и представителей реального сектора экономики, работников социальной сферы. Я бы обратил внимание на два ключевых момента — корреляцию цифр достижений в целом по России и то, как они соотносятся с данными по Башкирии. Если рост валового внутреннего продукта страны оценивается в 4,1% (один из лучших результатов в мире сегодня), то по республике мы видим этот рост в 4,7%. Это означает, что республика внесла весомый вклад в общий итоговый показатель и не упустила возможности его превысить», — пояснил эксперт.

По словам Александра Дегтярева, другим важным фактором поддержки и развития реального сектора экономики являются инвестиции в основной капитал.

«Без этого не может быть производства, не может быть внедрения инновационных технологий и так далее. По России наблюдается 7,5%-я положительная динамика, по Башкирии — в три раза больше. Ведь есть регионы, которые вообще не могут достичь таких показателей, и дело тут не просто в цифрах, а в реальных делах. Те новые производства, которые открываются у нас в ОЭЗ „Алга“, с новыми рабочими местами, с высокотехнологичными производствами, это результат деятельности именно нашего правительства и Главы Башкортостана лично, который на протяжении нескольких лет реализует один из передовых форматов организации деятельности управленческой команды в сегодняшних очень непростых условиях. „Час науки“, „Инвестчас“, строительные, медицинские часы и другие тематические встречи как раз обеспечивают нам высокие результаты», — прокомментировал Дегтярев.

В ходе выступления Михаил Мишустин заострил внимание на том, что для ответа на вызовы времени и технологические изменения России особенно необходимы изобретатели, инженеры и ученые.

«Благодаря масштабной программе „Приоритет 2030“ развивается наука и готовятся специалисты исходя из потребностей каждого российского субъекта. И мы продлили ее еще на 6 лет. Для студентов и преподавателей создаем также и передовую инфраструктуру. По поручению Президента продолжается реализация проекта по формированию в регионах сети из 40 кампусов мирового уровня. Запустили объекты в Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске, Уфе. Все это пространства для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и занятий спортом обучающихся и самих преподавателей. Это наш такой серьезный задел в компетенциях на годы вперед», — сказал Мишустин.

Как уверен вице-президент Академии наук республики, сегодня необходимо обеспечить технологический прорыв по целому ряду направлений. И без эффективной работы промышленности этого не достичь.

«По России прирост промышленного потенциала составляет 4,6%, по Башкирии, предварительно, 5,4%. Экономика республики заточена на реализацию важнейших технологических задач, потому что у нас 30% экономики приходится на промышленную отрасль. И мы видим, что здесь удается добиться этих результатов — 19 новых нацпроектов правительство РФ уже приняло, и часть из них ориентирована на социальную сферу, часть — на достижение технологического лидерства. Деятельностью студенческого кампуса Башкирии и включением четырех наших вузов в программу „Приоритет 2030“ республика демонстрирует здесь высший пилотаж. Башкортостан — лидер в этом направлении, и не случайно самое крупное совещание по научно-образовательным центрам, по студенческим кампусам на днях проходило именно в республике, куда приехали представители свыше 30 регионов РФ в ранге вице-премьеров и вице-губернаторов для изучения опыта Башкирии. Думаю, мы здесь, конечно, свои позиции не уступим и продолжим развитие. Тем более что у нас в ближайшие два года вторая очередь студенческого кампуса будет вводиться — это целая экосистема научных, технологических и социальных коммуникаций, нацеленных на формирование инновационной среды развития. Потому что именно те молодые люди, которые сегодня приходят в высшую школу, в науку, в производство, должны будут на нашем фундаменте создать новую высокотехнологичную экономику страны, где Башкирия займет весомую нишу», — заключил он.