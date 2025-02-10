Как изменилась за пять лет столица башкирского Зауралья – Сибай

Сибай — один из наиболее динамично развивающихся городов Башкирии. Почти за 70 лет город стал крупным культурным, образовательным и промышленным центром башкирского Зауралья. Но, как правило, там, где есть крупная промышленность, порой возникают проблемы экологического характера. Это случилось в 2019 году и в Сибае.
Все мы помним, что зимой 2019 года в Сибайском карьере, который разрабатывала УГМК, начала тлеть руда, в городе появился смог, уровень концентрации вредных веществ в воздухе превысил допустимые нормы. Жители начали жаловаться на затруднение дыхания, у некоторых возникли проблемы со здоровьем.
Глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Сибай, встретился с жителями, определил круг проблем, после чего состоялся разговор с руководством предприятия, где обсуждались вопросы консервации карьера, нормализации экологической обстановки и программа по устранению последствий воздействия смога на здоровье местных жителей.
По итогам встречи было принято решение, что УГМК выделит городу дополнительно 200 млн рублей сверх других социальных обязательств, которые холдинг несёт перед городом и регионом. И это несмотря на то, что в настоящий момент в Сибае нет предприятий, которые приносили бы доход УГМК — карьер законсервирован.
Как рассказала «Башинформу» заместитель главы администрации Сибая Гюзель Ишемгулова, решение по распределению средств город принимал самостоятельно с учетом мнения жителей. Часть средств было предложено направить на оздоровление детей, в качестве превентивной меры. Так, в марте 2019 года 500 сибайцев в возрасте от 7 до 14 лет в составе двух групп по 250 детей отправились на отдых в Крым. В первую очередь путевки получили те, кто проживает в непосредственной близости от тлеющего карьера и исключительно по медицинским показаниям.
В санатории «Мечта» на берегу Черного моря для них был предоставлен весь комплекс медицинских услуг. Ребятам провели углубленное обследование здоровья, назначили различные лечебно-профилактические процедуры, в обязательном порядке ввели лечебную физкультуру, бассейн, терренкур, климатотерапию, усиленное пятиразовое питание и многое другое. В свободное время для юных сибайцев организовали экскурсии по достопримечательностям Евпатории, Ялты, Севастополя и в знаменитый «Артек».
«Эта была незабываемая поездка. Санаторий „Мечта“ очень большой и ухоженный. Отношение к деткам — на пять с плюсом, — поделилась впечатлениями Елена Барсукова, мама одного из детей. — Дети ни дня не скучали — до обеда процедуры, после либо экскурсии, либо прогулки к морю. Детей возили в Севастополь, Ялту, экскурсии по городу — все бесплатно. Отдых для детей был организован отлично. И самое главное — это воздух. Мы с сыном поехали с кашлем и насморком, а вернулись здоровыми».
Отдых на берегу моря — хорошо, но забота о здоровье детей требует внимания каждый день. Поэтому существенную долю выделенного допфинансирования было решено потратить на реконструкцию детской поликлиники, где обслуживаются 15 тысяч юных сибайцев.
К работам приступили в том же 2019 году, и за два года капитально отремонтировали первый и второй этажи, реконструировали входные группы. Также полностью была перестроена регистратура, заменены напольные и потолочные покрытия, двери. Организована работа детской лаборатории, обновлены и расширены кабинеты специалистов.
«В нашей поликлинике маленькие пациенты могут получать весь комплекс первичной медицинской помощи: от диагностических исследований до консультаций специалистов, — говорит заместитель главного врача Сибайской городской поликлиники по педиатрии Фирюза Акбулатова. — На сегодняшний день в штате поликлиники работают 17 врачей. Ежедневно мы можем принимать до 300 пациентов».
Радость медиков по поводу обновлённой поликлиники разделяют и родители детей.
«После ремонта детскую поликлинику просто не узнать — светло, тепло, уютно, красиво. А самое главное, в обновленной поликлинике продумано все до мелочей: и открытая регистратура, и колясочная, и собственная лаборатория. Организованы зоны для больных и здоровых детей. Очень удобно сделано, что узкие специалисты принимают в одном месте, не нужно бегать по этажам», — отмечает жительница Сибая Зульхиза.
В том же 2019 году холдинг УГМК помог исполнить мечту юных воспитанников ледового дворца «Ирандык»: будущие чемпионы получили современный комфортабельный автобус «Скания». Подарок, о котором юные спортсмены мечтали давно.
«На сегодняшний день в ледовом дворце ежедневно занимаются 250 девчонок и мальчишек. Здесь успешно работают секции по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку. Благодаря новому автобусу ребята получили возможность выезжать на соревнования даже в отдалённые города и, что немаловажно, вместе со своим спортивным инвентарём», — говорит директор ледового дворца «Ирандык» Наиль Искаков.
Не меньше детей рады такому подарку родители – ведь прежде всего это комфорт и безопасность детей. У Ленары Крымгужиной оба ребенка уже несколько лет посещают секции в ледовом дворце. Сначала увлекалась шорт-треком старшая дочь Азалия, через некоторое время ее примеру последовал 10-летний Арсений, который совмещает занятия шорт-треком с игрой в хоккейной команде «Горняк».
«Сибай — небольшой город, но я очень рада, что наши дети могут профессионально заниматься спортом. У нас в республике очень большой интерес к таким видам спорта, как хоккей, шорт-трек, есть даже олимпийские призеры. Надеюсь, что когда-нибудь и наши сибайские ребята будут гордостью Башкортостана. Ведь уже сейчас они показывают прекрасные результаты на межрегиональных и республиканских соревнованиях. Сын прошел отбор на всероссийские соревнования, теперь готовимся к выезду в Санкт-Петербург и Новосибирск. Благо есть современный, комфортабельный автобус, и это очень важно. Бывают такие дни, когда нет возможности приехать на соревнования заранее, тем не менее наши дети приезжают отдохнувшими. Как родитель могу сказать, что дети действительно едут в тепле, в комфорте, с водителем, которого мы все хорошо знаем. Мы доверяем ему своих детей. Еще один плюс нашего автобуса в том, что спортсмены могут возить экипировку с собой, для этого предусмотрены специальные багажные места», — рассказала жительница Сибая.
К счастью, сегодня все проблемы с карьером позади. А город продолжает расти и развиваться: открываются новые производства, появляются современные предприятия, набирают обороты транспортная и строительная отрасли, тем самым создаются новые рабочие места. Модернизируется и сама кадровая служба, во время своего недавнего визита в Сибай Радий Хабиров посетил новый многофункциональный кадровый центр «Работа России». Город стал одним из трех населенных пунктов, где для кадрового центра построили отдельное модульное здание. Помещение адаптировано под потребности жителей — есть детский уголок для мам, которые приходят с детьми, доступная среда для тех, у кого проблемы со здоровьем. Комфортные условия созданы и для сотрудников.
«Теперь в кадровом центре помогают искать работу и персонал исходя из жизненных и бизнес-сценариев. Появилась электронная очередь, новые услуги и сервисы. Здесь же, в Сибае, обсудили, как идет реконструкция Дома инновационного предпринимательства „Фабрика будущего“. Есть некоторые вопросы, но работы идут. „Фабрика будущего“ станет хорошим импульсом для развития малого и среднего бизнеса в городе», — написал Глава республики о своей поездке в Сибай.
По мнению доктора экономических наук, профессора УУНиТ Альфии Кузнецовой, сотрудничество с крупными предприятиями положительно влияет на развитие как для больших, так и малых городов.
«Что касается Сибая, то, во-первых, концентрация производств крупных предприятий создает стабильные рабочие места для местного населения, во-вторых, устойчиво растет заработная плата. Уверенность в завтрашнем дне способствует росту рождаемости. Подтверждением этому является то, что доля молодежи в Сибае превышает долю лиц в старшем трудоспособном возрасте, а средний возраст населения является одним из самых низких среди других городов республики и составляет около 37 лет», — поделилась она свежими данными.
Экономист также напомнила, что ежегодно в Сибае проходит всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Это стратегически значимое мероприятие для развития не только экономики, но и социальной сферы. В 2025 году инвестиционный сабантуй пройдет в Сибае в седьмой раз.
«За все время проведения инвестиционного сабантуя размеры инвестиций в основной капитал возросли более чем в пять раз. Всего в инвестиционном активе города, в том числе по итогам инвестсабантуев, находятся десять крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Из действующих это: рекультивация земель, подверженных техногенному загрязнению в процессе деятельности предприятия по добыче и обогащению руд; реконструкция мясокомбината „Башкирские колбасы“; строительство Детского центра отдыха и оздоровления „Шифа“; горнорудное оснащение ООО „Башзолото“. И предполагаемые к реализации, как, к примеру, создание цеха по производству макаронных изделий компанией „Ситно“ и ряд других», – указала эксперт.
Также в рамках программы «Башкирские дворики» в городе проводится комплексное благоустройство дворовых территорий. Продолжается строительство газопровода, ремонтируются дороги, пешеходные дорожки. Проводится работа по улучшению систем наружного освещения. Начаты работы по капитальному ремонту магистральных водоводов.
«В целом достигнутые результаты и продолжающаяся работа по благоустройству объектов социальной инфраструктуры, ориентированные на повышение уровня и качество жизни населения, обеспечены благодаря вниманию и слаженной работе правительства республики, депутатского корпуса, руководителей организаций и предприятий, руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, а также всех жителей, которым небезразлично будущее родного города», — заключила Альфия Кузнецова.