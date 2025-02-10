Как изменилась за пять лет столица башкирского Зауралья – Сибай

Сибай — один из наиболее динамично развивающихся городов Башкирии. Почти за 70 лет город стал крупным культурным, образовательным и промышленным центром башкирского Зауралья. Но, как правило, там, где есть крупная промышленность, порой возникают проблемы экологического характера. Это случилось в 2019 году и в Сибае.

Все мы помним, что зимой 2019 года в Сибайском карьере, который разрабатывала УГМК, начала тлеть руда, в городе появился смог, уровень концентрации вредных веществ в воздухе превысил допустимые нормы. Жители начали жаловаться на затруднение дыхания, у некоторых возникли проблемы со здоровьем.

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Сибай, встретился с жителями, определил круг проблем, после чего состоялся разговор с руководством предприятия, где обсуждались вопросы консервации карьера, нормализации экологической обстановки и программа по устранению последствий воздействия смога на здоровье местных жителей.

По итогам встречи было принято решение, что УГМК выделит городу дополнительно 200 млн рублей сверх других социальных обязательств, которые холдинг несёт перед городом и регионом. И это несмотря на то, что в настоящий момент в Сибае нет предприятий, которые приносили бы доход УГМК — карьер законсервирован.

Как рассказала «Башинформу» заместитель главы администрации Сибая Гюзель Ишемгулова, решение по распределению средств город принимал самостоятельно с учетом мнения жителей. Часть средств было предложено направить на оздоровление детей, в качестве превентивной меры. Так, в марте 2019 года 500 сибайцев в возрасте от 7 до 14 лет в составе двух групп по 250 детей отправились на отдых в Крым. В первую очередь путевки получили те, кто проживает в непосредственной близости от тлеющего карьера и исключительно по медицинским показаниям.

В санатории «Мечта» на берегу Черного моря для них был предоставлен весь комплекс медицинских услуг. Ребятам провели углубленное обследование здоровья, назначили различные лечебно-профилактические процедуры, в обязательном порядке ввели лечебную физкультуру, бассейн, терренкур, климатотерапию, усиленное пятиразовое питание и многое другое. В свободное время для юных сибайцев организовали экскурсии по достопримечательностям Евпатории, Ялты, Севастополя и в знаменитый «Артек».

«Эта была незабываемая поездка. Санаторий „Мечта“ очень большой и ухоженный. Отношение к деткам — на пять с плюсом, — поделилась впечатлениями Елена Барсукова, мама одного из детей. — Дети ни дня не скучали — до обеда процедуры, после либо экскурсии, либо прогулки к морю. Детей возили в Севастополь, Ялту, экскурсии по городу — все бесплатно. Отдых для детей был организован отлично. И самое главное — это воздух. Мы с сыном поехали с кашлем и насморком, а вернулись здоровыми».