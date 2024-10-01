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Экономика
1 Октября , 13:07

В Башкирии создадут производство стройматериалов для дорожной отрасли

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Власти Башкирии поддержат инвестора в создании производства строительных материалов, используемых в дорожной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ) заключено между компанией «Дорожное эксплуатационное предприятие №103» и республиканским правительством. Документ гарантирует инициатору проекта предоставление запрашиваемых мер господдержки, а также ускоренный процесс их получения. Заключение СЗПИ стало возможным после одобрения проекта Главой Башкирии на заседании «Инвестчас» и включения в Перечень приоритетных. 

Производство стройматериалов для дорожной отрасли планируется наладить в Иглинском районе. В его организацию инвестор намерен вложить около 1,5 млрд рублей и создать на предприятии 67 новых рабочих мест. Одна из ключевых мер господдержки, необходимая для реализации этого масштабного проекта – предоставление инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов. Для этого специалисты уже провели анализ инвестплощадки на соответствие планируемому использованию, а также проработали возможность подключения к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, инвестор претендует на налоговые льготы и возмещение части затрат на строительство инфраструктуры. 

На будущем предприятии инвестор намерен производить битум, щебень и асфальтобетонные смеси. Запуск производства намечен на 2026 год.

Напомним, в 2023 году по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в регионе была внедрена программа защиты и поощрения инвестиций, направленная на создание комфортных условий для инвесторов. Одним из ключевых элементов программы стало заключение с инвестором соглашения о защите и поощрении инвестиций, которое объединило все ранее заключаемые соглашения о мерах господдержки.

О том, как Башкирия достигла нового инвестиционного рубежа, читайте в этом материале Башинформа

Автор:Галина Бахшиева
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