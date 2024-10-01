Башкирские аграрии вырастили отличный урожай сои

В текущем году сою засеяли хозяйства 25 районов Башкирии. На 1 октября убрана треть всех площадей — более 6 тыс. га (всего 19,4 тыс. га).

Средняя урожайность превышает 19 ц/га. Валовой намолот составил 11,5 тыс. тонн.

Самый весомый урожай сои пока собрали в Благоварском и Аургазинском районах: 3 и 2,1 тыс. тонн соответственно. Лучшая урожайность — в Кушнаренковском районе, где собирают по 25 ц/га.

Напомним, что Башкирию в текущем году признали одной из лучших территорий по возделыванию сои. Эта культура в текущем году может стать «страховочной» как одна из самых маржинальных. Закупочные цены на сою в Центрально-Чернозёмном регионе составляют 36—40 рублей за 1 кг.

Соя — новая культура для региона, отмечают в минсельхозе. Если в предыдущие годы сою завозили из-за рубежа, сегодня за её выращивание берутся всё больше хозяйств. Соя имеет очень высокую кормовую ценность. Эту зернобобовую масличную культуру используют в виде муки, сенажа, сена, травяной муки, жмыха, шрота для кормления всех видов сельхозживотных и птицы.

Учёные считают, что выращивать сою экономически выгодно, кроме того, она является хорошим предшественником — после сои рекомендуется высевать озимую пшеницу, которая может дать урожай в 1,5-2 раза больше.