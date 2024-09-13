Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
13 Сентября , 19:55

В Башкирии соя может стать "страховочной" культурой

Архив
Архив

Башкирия в текущем году стала одним из лучших регионов по возделыванию сои, отметили эксперты в рамках семинара, состоявшегося в Аургазинском районе. Мероприятие посвятили выращиванию сои и кукурузы. По данным минсельхоза Башкирии, сегодня в регионе под сою отведено 19 тыс. га.

«Теоретически, мы можем довести площади с соей до 100-120 тысяч гектаров. Это высокорентабельная культура, которой можно заниматься, чтобы увеличить доходы хозяйства. Необходимо наращивать долю таких культур, чтобы управлять рисками и не зависеть от цены на зерновую группу, — прокомментировал и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Меняется климат — меняется и структура посевов. Земля — наш главный ресурс, и он должен работать эффективно».

Эксперты сообщили, что закупочные цены на сою сейчас составляют 36 — 40 рублей за 1 кг в Центрально-Чернозёмном регионе. Учитывая урожай, который способны получить в этом году хозяйства Башкирии, соя может стать одной из самых маржинальных культур, отметили в пресс-службе минсельхоза РБ.

Как сообщал Башинформ, впервые соя была испытана в полях Предуралья и Зауралья в 2018 году. Годом ранее минсельхоз взял курс на высокорентабельные белковые и масличные культуры. Кроме сои, испытывались также чечевица, нут, лён, рапс, кормовые бобы, крамбе.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru