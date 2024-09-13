В Башкирии соя может стать "страховочной" культурой

Башкирия в текущем году стала одним из лучших регионов по возделыванию сои, отметили эксперты в рамках семинара, состоявшегося в Аургазинском районе. Мероприятие посвятили выращиванию сои и кукурузы. По данным минсельхоза Башкирии, сегодня в регионе под сою отведено 19 тыс. га.

«Теоретически, мы можем довести площади с соей до 100-120 тысяч гектаров. Это высокорентабельная культура, которой можно заниматься, чтобы увеличить доходы хозяйства. Необходимо наращивать долю таких культур, чтобы управлять рисками и не зависеть от цены на зерновую группу, — прокомментировал и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Меняется климат — меняется и структура посевов. Земля — наш главный ресурс, и он должен работать эффективно».

Эксперты сообщили, что закупочные цены на сою сейчас составляют 36 — 40 рублей за 1 кг в Центрально-Чернозёмном регионе. Учитывая урожай, который способны получить в этом году хозяйства Башкирии, соя может стать одной из самых маржинальных культур, отметили в пресс-службе минсельхоза РБ.

Как сообщал Башинформ, впервые соя была испытана в полях Предуралья и Зауралья в 2018 году. Годом ранее минсельхоз взял курс на высокорентабельные белковые и масличные культуры. Кроме сои, испытывались также чечевица, нут, лён, рапс, кормовые бобы, крамбе.