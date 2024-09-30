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30 Сентября , 13:23

В Башкирии подходит к концу уборка зерновых

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

В Башкирии убрано 85% площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами — 1,254 млн га, сообщил и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В 23 районах республики убрано более 90% зерновых, в 25 районах – более 70%.

Валовой намолот зерна составил более 2,65 млн тонн при средней урожайности 21,5 ц/га (19 ц/га в прошлом году). 

В целом уборочные площади в этом году составляют более 2 млн га, в их числе 1,47 млн га зерновых и зернобобовых. Из них яровых 1,171 млн га и озимых 298 тыс. га.

Прогноз минсельхоза Башкирии на урожай этого года — 3 – 3,2 млн тонн зерна. 

Автор:Элина Ахметова
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