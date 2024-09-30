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30 Сентября , 13:33

В Башкирии фонд семян заполнен на 60%

В Башкирии в фонд семян на посевную 2025 года заложено 59% от плана, сообщили на оперативном совещании правительства республики.

На следующий весенний сев засыпано более 159 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, из них 21 тыс. тонн – элитные и суперэлитные.

Для реализации засыпано около 36 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, в том числе 2,5 тыс. тонн суперэлиты и элиты.

План засыпки семян зерновых и зернобобовых составляет 400 тыс. тонн, в том числе яровых 274 тыс. тонн. В страховой фонд следует засыпать 41 тыс. тонн семян, это отдельный запас на случай неурожая. Фонд семян озимых (так называемый переходящий) запланирован в объёме 84 тыс. тонн.

Как Башкирия готовится к посевным кампаниям — читайте в материале агентства.

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Автор:Элина Ахметова
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