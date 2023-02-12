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Сегодня, 09:13

Что посеешь, то и пожнешь: как Башкирия готовится к посевной

Насколько республика готова к весенней полевой кампании и как обстоят дела с посевным материалом? На вопросы Башинформа отвечает замруководителя Россельхозцентра по РБ Радмир Мигранов. 

— Чем семена отличаются от того зерна, что идет на переработку? 

— Это совершенно разные вещи.  Семена — носители биологических и хозяйственных признаков. Зерно — это продукт. В зерне мы хотим видеть высокие хлебопекарные качества, высокое содержание клейковины, в то время как к семенному материалу предъявляются жесткие требования по сортовой чистоте, энергии прорастания и всхожести, и множеству других признаков. Товарное зерно никак нельзя превратить в семена, ни подработкой, ни сушкой, ни протравливанием.

— Правда ли, что для засева 1 га пашни нужно 100 кг семян?

— По классической технологии требуется 180 — 200 кг семян. 

— Если запасы семян коррелируются с планами посева, какой фонд семян собран к весне 2023?

— План минсельхоза по засыпке семян яровых культур из урожая 2022 года составил 283 019 тонн. Предприятия заготовили даже больше — 285 274 тонн. В прошлом году урожай порадовал — собрали 5 млн тонн зерна, соответственно, и семян заложили в большем объеме.

— Семена каких культур в Башкирии традиционно свои или российские, а какие — закупались за рубежом?   

— Зерновые у нас полностью отечественной селекции. Причем озимые полностью башкирские — на озимых культурах специализируется БашНИИ сельского хозяйства.  Больше всего от импорта зависят  свекловодческие предприятия — здесь 95% семян были иностранной селекции. Также на импорт приходилось 19% семян масличных (подсолнечник, лен, рапс, рыжик), 11% — семян кукурузы, 20% —   овощных культур. Насколько мне известно, отказов по поставкам нет, а вот проблемы по логистике имеются.

— Есть ли в республике «золотой фонд» семян? 

— Так мы называем фонд семян высших репродукций. Он составляет 16% от общего фонда — 46 тыс. тонн. И есть страховой фонд — обязательный запас семян, которые хранится на случай неурожая и обновляется ежегодно.

— Сколько в  Башкирии семеноводческих хозяйств? Какую долю потребности в семенах они закрывают?

— У нас имеется 57 семеноводческих предприятий. Если всего в регионе собрано урожая семян высших репродукций порядка 65,5 тыс. тонн, из них  львиная доля — 56,8 тыс. тонн, приходится на семхозы. Из них 54,5 тыс. тонн планируется к продаже. И это 15,5% от потребности республики в семенах.

— Есть ли господдержка семеноводства и селекции? 

— И на федеральном,  и на республиканском уровне. В 2022 году хозяйствам на приобретение оригинальных и элитных семян было выделено 80 млн руб. субсидий, на 2023 год запланировано 120 млн руб.

— Какова стоимость хороших семян и многие ли хозяйства покупают такой посевной материал? 

— Цены очень разные — все зависит от культуры, сорта репродукции. Скажем, 1 тонна «элиты» зерновых может стоить примерно от 18 тыс. до 35 тыс. руб., а «обычные» семена —  6 -14 тыс. руб. «Элиту» и «суперэлиту» покупают 16% башкирских аграрных компаний. На самом деле это очень выгодно, и не только потому, что эти закупки субсидируются. Засеяв на 1 га 200 кг «элиты», получишь 2-3 тонны собственных качественных семян. А в минувшем году поля давали и по 35 ц/га (3,5 тонны).

Многие сельхозтоваропроизводители предпочитают закупать семена сразу после уборки урожая, но и сейчас в республике к реализации есть 42 тыс. тонн элиты по хорошим ценам. 

— А какова ситуация со средствами химзащиты растений, насколько их поставки зависят от импорта? 

— По нашим данным, в республику завезено достаточно препаратов. Поставщики СЗР (средств защиты растений) гарантируют обеспечить все заявки. При случае хочу напомнить, что в целом защиту растений нужно организовать на основе прогноза Россельхозцентра по РБ, а   при покупке препаратов лучше проверить их на действующее вещество в лабораториях.

— И то же самое — как дела с удобрениями? 

— В республике работают два завода по производству азотных минеральных удобрений. «Газпром нефтехим Салават» производит карбамид, а «Мелеузовские минудобрения — аммиачную селитру. Соответственно, этими видами удобрений наши сельхозтоваропроизводители обеспечены полностью. Сложные удобрения завозятся по графику и по заявке, проблем в отгрузке нет.

— Спасибо вам за разъяснения.

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