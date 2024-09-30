В 2024 году легализовали трудовые отношения более 26 тысяч жителей Башкирии

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсуждался вопрос противодействия теневой занятости. Такой вид трудоустройства лишает работников гарантий защиты их трудовых прав, социального страхования, возможности формирования пенсионных накоплений из-за выплаты «серых» зарплат и других.

В Башкирии активно идет работа по выявлению случаев нелегальной занятости. Так, с 2014 года продолжается деятельность республиканской комиссии по вопросам снижения неформальной занятости.

По словам и. о. министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, за время этой работы из теневого сектора экономики в республике вышли около 420 тыс. человек. Только за 8 месяцев текущего года в Башкирии легализовали свои трудовые отношения более 26 тыс. человек.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что ситуация на рынке труда в Башкирии признана одной из лучших в стране.