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30 Сентября , 13:18

В 2024 году легализовали трудовые отношения более 26 тысяч жителей Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсуждался вопрос противодействия теневой занятости. Такой вид трудоустройства лишает работников гарантий защиты их трудовых прав, социального страхования, возможности формирования пенсионных накоплений из-за выплаты «серых» зарплат и других.

В Башкирии активно идет работа по выявлению случаев нелегальной занятости. Так, с 2014 года продолжается деятельность республиканской комиссии по вопросам снижения неформальной занятости.

По словам и. о. министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, за время этой работы из теневого сектора экономики в республике вышли около 420 тыс. человек. Только за 8 месяцев текущего года в Башкирии легализовали свои трудовые отношения более 26 тыс. человек.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что ситуация на рынке труда в Башкирии признана одной из лучших в стране.

Автор:Роман Якимчук
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