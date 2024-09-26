Ситуация на рынке труда в Башкирии признана одной из лучших в стране

Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по ситуации на рынке труда по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости. В первой тройке – Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Башкирия занимает 5 место.

Авторы рейтинга отмечают, что в целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах. Башкирия в сравнении с аналогичным рейтингом годичной давности тоже существенно улучшила позиции, набрав 82,66 балла. Годом ранее республика занимала 9 место с 75,3 балла. Регионы – лидеры рейтинга, в числе которых Башкирия, характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь низкая безработица, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.

На проходившем на днях оперативном совещании правительства Башкирии руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин охарактеризовал состояние рынка труда республики. По приведенным им данным, за минувшую пятилетку уровень безработицы снизился почти вдвое: с 4,4% в 2019 году до 2,3% в 2023 году. При этом в апреле-июне 2024 года этот показатель составил всего 1,5%, достигнув минимума за всю современную историю республики. Реальные денежные доходы населения в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с 2022 годом. А в первом полугодии 2024 года среднедушевой доход составил 41 880,3 рубля в месяц, что на 8,6% выше, чем годом ранее. Выросла и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В 2023 году она составила 56 974 рубля, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, а по итогам первого полугодия 2024 года достигла 63 822,3 рубля – на 18,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Результат, достигнутый Башкирией, прокомментировал «Башинформу» доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов.

«Пятое место среди более 80 российских регионов – это высокий показатель. Кроме того, мы видим значительный рост позиций Башкирии в сравнении с аналогичным рейтингом прошлого года. Эти результаты имеют вполне объективные причины: руководство республики формирует программы развития, которые реально исполняются. Любой экономический рост возможен при наличии серьезного базиса. Экономика стабильно растет, что, несомненно, отражается и на состоянии рынка труда. Результаты рейтинга лишь подтверждают то, что люди видят на бытовом уровне – есть работа, зарплата и др. Безусловно, за этими результатами стоит работа Главы республики, всей управленческой команды», – считает экономист.

По мнению кандидата экономических наук, заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Дениса Чувилина, рост рейтинга республики свидетельствует о широких возможностях и улучшении условий трудоустройства жителей.

«Прежде всего это связано с рекордно низким показателем безработицы, наличием свободных вакансий, ростом оплаты труда. Текущая ситуация сигнализирует о близком к предельному уровню потенциале экстенсивного ускорения экономики. Дополнительный импульс в этих условиях может быть обеспечен на основе решения задачи увеличения производительности труда, автоматизации и цифровизации рутинных операций, связанных с производственными и управленческими процессами на предприятиях региона», – прокомментировал Денис Чувилин.

Ранее и. о. министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова, анализируя ситуацию на рынке труда, отмечала, что на каждого соискателя региона приходится 4 вакансии, а предприятия Башкирии все чаще предлагают вакансии с высокой зарплатой (от 100 тыс. рублей и выше). Подробнее об этом – в материале «Башинформа».