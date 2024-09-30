Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

Федеральное правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об основных параметрах финансового плана сообщает пресс-служба правительства России.

При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Так, в числе приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года – на субсидии по обеспечению жильём молодых семей.

Около 37,5 млрд рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости. Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 130 млрд рублей. Более 80 млрд рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи.

На финансирование 19 нацпроектов предусмотрено в общей сумме более 18 трлн рублей на три года. В течение шести лет по линии федерального бюджета предусматривается более 40 трлн рублей. По сравнению с действующими в 2019–2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза. На финансовую поддержку регионов ежегодно планируется направлять по 3,3 трлн рублей.

Проект нового трёхлетнего федерального бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году – 41,8 трлн рублей, в 2027-м – 43,2 трлн рублей. Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44 трлн рублей – в 2026 году, 45,9 трлн рублей – в 2027-м.

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