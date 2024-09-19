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19 Сентября , 11:06

В Башкирии инфляция ускорилась на 0,7% за месяц

В августе инфляция в Башкирии ускорилась на 0,7% к месяцу и на 8,8% к году. Эксперты Нацбанка РБ поясняют, что сезонное удешевление овощей было не таким заметным, как в прошлом году. Из-за холодного и дождливого лета урожайность снизилась, поэтому местных овощей на рынке было меньше, чем обычно в августе.

В итоге, обычно дешевевшие в это время картофель, морковь и капуста подорожали. Также производители и поставщики продолжили переносить возросшие расходы в конечную стоимость товаров. В результате ускорился рост цен на огурцы, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

Рост цен на непродовольственные товары замедлился (на 0,7% к июлю, рост к году - 5,6%). Например, год назад из-за ослабления рубля и повышения спроса активно росла стоимость иномарок. В этом августе спрос стабилизировался и существенного повышения цен не наблюдалось.

Инфляция в сфере услуг немного ускорилась (за месяц на 0,8% до 12% годового роста). Это связано, в основном, с возросшим спросом на заграничные турпоездки.

Общий рост цен в Башкортостане по-прежнему ниже, чем в среднем по ПФО (8,86%) и по стране (9,05%), отмечают в Нацбанке.

Автор:Элина Ахметова
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