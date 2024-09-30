Башкирия вновь подтвердила стабильный рейтинг кредитоспособности ruАА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности Башкирии по национальной шкале на уровне «ruАА+», прогноз по рейтингу – стабильный. Согласно российской национальной рейтинговой шкале, ruAA+ – это высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости.

«Несмотря на новые вызовы, республика по-прежнему не снижает темпы своего развития и сохраняет свои позиции в рейтинге кредитоспособности, что обусловлено сильным уровнем развития экономики, умеренно сильным уровнем инвестиционного климата и демографического развития, комфортным уровнем сбалансированности бюджета, а также сильными позициями по долговой нагрузке», – приводит пресс-служба правительства Башкирии слова и. о. министра финансов РБ Светланы Малинской.

Аналитиками отмечается, что положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень ВРП на душу населения, отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, а также гибкость расходной части бюджета. Долговая нагрузка республики, по данным экспертов, продолжает оставаться на комфортном уровне.

Объем ВРП по итогам 2023 года составил в Башкирии 2,3 трлн рублей, что на 3,2% выше уровня 2022 года в сопоставимых ценах. По итогам 2024 года прогнозируется рост ВРП на 3,6% до 2,5 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 620,0 млрд рублей, что на 7,6% выше уровня 2022 года.

Ранее «Башинформ» рассказывал о динамике промышленного производства в Башкирии по итогам 8 месяцев текущего года.