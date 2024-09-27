Началась эксплуатация нового индустриального двигателя, созданного в Уфе

О новом важном шаге к технологическому суверенитету, сделанном нашей страной, – начале опытно-промышленной эксплуатации нового индустриального двигателя АЛ-41СТ-25, который создаётся в Уфе, рассказал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

По коэффициенту полезного действия, экономичности топлива, экологичности, АЛ-41СТ-25 не имеет аналогов в отечественной газовой отрасли.

Двигатель прошел необходимые комплексные испытания на компрессорной станции. Газотурбинный двигатель – это ключевой элемент газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. Их применяют при добыче и транспортировке газа, а также на объектах электроэнергетики.

«Новый двигатель – гордость нашей промышленности. Его создали специалисты ОДК-УМПО в рамках соглашения о намерениях, которое в 2019 году подписали Госкорпорация Ростех, АО «ОДК», ПАО «Газпром» и Республика Башкортостан. Предшественник АЛ-41СТ-25 – двигатель АЛ-31СТ – уже много лет успешно работает на объектах «Газпрома» – крупнейших газопроводах и месторождениях страны. Новый двигатель АЛ-41СТ-25 по основным параметрам существенно превосходит существующие аналоги. Он технологичнее, экологичнее, экономичнее, надежнее, у него выше КПД и увеличен межремонтный ресурс. Он рассчитан на 120 тысяч часов бесперебойной работы, в перспективе это время можно увеличить до 150 тысяч часов. При этом на его базе есть возможность создать линейку еще более мощных двигателей – до 32 МВт и 42 МВт», – написал Радий Хабиров.

Глава региона поблагодарил партнеров Башкирии, «Газпром» и Ростех, которые выбрали республику площадкой для реализации этого значимого для страны проекта.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия приступает к реализации собственной программы научно-технологического развития. Она признана одной из лучших среди пилотных регионов.