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27 Сентября , 22:14

До конца года в Башкирии ликвидируют 102 незаконные свалки

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

С 2019 года в Башкирии идет работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. За этот период силами муниципалитетов ликвидировано порядка 94% свалок (3 047 свалок) из более 3 тысяч выявленных (3239), в том числе 130 – ликвидировано в 2024 году, сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

По его словам, на сегодняшний день в республике остается 192 свалки, 102 из которых муниципалитеты планируют ликвидировать до конца текущего года, по остальным – ведется работа по включению мероприятий по их ликвидации в федеральный проект «Генеральная уборка». На их ликвидацию планируется привлечь порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщал Башинформ, ранее в Ишимбайском районе Башкирии обнаружили пять несанкционированных свалок.

Автор:Сергей Николаев
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