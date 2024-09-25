Башкирии выделят допсредства на ремонт гидротехнических сооружений

Правительство России дополнительно направит около 780 млн рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в ряде регионов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, субсидии поступят в Башкортостан, Карачаево-Черкесскую Республику, Забайкальский край, Чеченскую Республику, Владимирскую и Кемеровскую области.

С помощью дополнительных средств в этих регионах планируется досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических сооружений, что позволит повысить защиту граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии.

Финансирование будет предоставлено в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что плотины на реках Башкирии помогли избежать трагедий в паводок.