Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам почти 12 млн рублей

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировали более 26 случаев мошенничества. Суммарно жители республики отдали в руки мошенникам почти 12 миллионов рублей.

По информации пресс-службы МВД по РБ, на уловку мошенника попался 41-летний житель Татарстана. Мужчина занимается частным извозом на такси. Утром 23 сентября в специальном приложении ему поступил заказ на перевозку пассажира из города Набережные Челны до города Уфы. Мужчина встретил пассажира, однако тот указал, что после поездки в Башкирию ему нужно будет вернуться в Татарстан, так что он предложил отменить поездку в приложении и получить оплату другим способом.

Водитель согласился, тогда злоумышленник приступил к мошеннической схеме. Сначала он сказал, что ему нужна круглая сумма на банковской карте, чтобы снять деньги без уплаты налогов, и попросил водителя перевести на счет 30 тысяч рублей, пообещав вернуть сумму в значительно большем размере. После того, как сумма была переведена, злоумышленник показал поддельный скриншот, на котором был указан перевод в сумме 500 тысяч рублей на счет водителя.

На этом мошенник не остановился, он показал мужчине свой счет на интернет-бирже и предложил тому заработать на выводе средств через банковскую карту. Водитель передал злоумышленнику свой телефон, тот с его аккаунта оформил кредитную карту, с которой, как выяснилось позже, оформил перевод на специальный счет в размере более 500 тысяч рублей.

После приезда в Уфу мужчины должны были увидеться с людьми, которые отдали бы эти деньги наличными, однако пассажиру якобы позвонили и попросили подойти одному. Злоумышленник и потерпевший зашли в торговый центр, однако вскоре мошенник пропал из поля зрения и исчез. В общей сумме водитель такси потерял более 530 тысяч рублей.

МВД по Республике Башкортостан предупреждает: будьте внимательны и осторожны! Не соглашайтесь на предложения неизвестных людей по финансовым опросам, не доверяйте другим доступ к вашей банковской системе. Предложения большого заработка в короткие сроки увеличивает риск того, что с вами связались мошенники. Избегайте подобных действий, которые могут принести вред вашим банковским счетам.

Ранее в Уфе полицейские не дали дедушке перевести мошенникам около 2 млн рублей.