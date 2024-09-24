Реализация инвестпроектов позволила увеличить выпуск сахара в Башкирии

В Башкирии Чишминский сахарный завод начал переработку свеклы. В новом сезоне предприятие планирует переработать не менее 1 млн тонн корнеплодов, что на 25% больше прошлогоднего. Предприятие в 2024 году завершило масштабную модернизацию. Обновление оборудования, запуск высокотехнологичных линий позволили вдвое увеличить мощности по производству сахара и в четыре раза — выпуск сухого гранулированного свекловичного жома. В том числе в этом году завод установил новое оборудование для чистки и мойки сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ранее и компания «Раевсахар» начала переработку сахарной свеклы. Здесь уже произвели 13,4 тыс. тонн сахара, переработав более 109 тыс. тонн корнеплодов. Предприятие тоже провело модернизацию. Теперь его мощности позволяют перерабатывать до 6 тыс. тонн сырья в сутки.

«В Башкортостане оба сахарных производства — Чишминский сахарный завод и компания „Раевсахар“ модернизировали свои производства, реализовывали крупные инвестиционные проекты и теперь сообща могут перерабатывать 2 и более млн тонн сахарной свеклы за сезон, — отметил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Инвестиционный проект „Реконструкция Чишминского сахарного завода с целью увеличения переработки сахарной свеклы до 6000 тонн в сутки“ был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате „Инвестчас“ под руководством Главы РБ Радия Хабирова и получил одобрение и поддержку. Реализация проекта продолжалась с 2020 по 2024 годы. Было вложено более 2 млрд рублей инвестиций».

Модернизация производств в различных отраслях становится возможной благодаря внедрению новых инструментов поддержки инвесторов и бизнеса в целом Башкирия — один из передовых регионов. Это неоднократно признавалось руководителями федеральных органов власти, экспертами. Одна из таких практик — инвестиционные часы («Инвестчасы»), которые регулярно проводятся с 2018 года на разных уровнях, в зависимости от масштаба проекта — от республиканского, с участием Главы Башкирии Радия Хабирова, до муниципального. Любой предприниматель может представить экспертам свою инициативу и, если она действительно необходима региону — получить необходимые меры поддержки.

«Инвестчасы» на сегодняшний день являются эффективным инструментом взаимодействия с бизнесом и принятия быстрых управленческих решений, считает Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Этот инструмент поддержки стал определённым мостиком доверия между бизнесом и властью, — подчеркнул Радий Хабиров. — Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие во взаимодействии с бизнесменами. Это очень сложная, кропотливая работа, но она приносит свои плоды экономике региона и нашим жителям».

Напомним, что за пять лет, с 2019 по 2023 годы на «Инвестчасах» рассмотрели 553 проекта на 11,0128 трлн рублей, предусматривающие создание 81323 новых рабочих мест.

Как ранее сообщал «Башинформ», в республике в этом году ожидается высокий урожай сахарной свеклы. Сахарные заводы республики планируют произвести сахара в объеме, в 7 раз превышающем потребности республики.