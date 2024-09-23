Власти Уфы планируют досрочно погасить часть кредитов

В октябре и ноябре текущего года для администрации Уфы наступают сроки погашения привлеченных в 2019 и 2023 годах банковских кредитов в общей сумме 1,4 млрд рублей.

Город может привлекать кредиты коммерческих организаций не больше уровня ключевой ставки ЦБР + 1%.

Во избежание роста стоимости обслуживания долга в текущем году, в условиях высоких процентных ставок, город принял меры по досрочному погашению 250 млн рублей.

Как сообщают в уфимской мэрии, одним из способов привлечения финансовых ресурсов в бюджет в случае необходимости является выпуск муниципальных ценных бумаг.

Как ранее сообщал «Башинформ», администрация Уфы получила возможность выпуска муниципальных ценных бумаг. Соответствующие поправки внесены в положение о бюджетном процессе на очередном заседании горсовета.