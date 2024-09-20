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20 Сентября , 12:37

Жительница Башкирии вогнала родных в миллионные долги, доверившись мошенникам

Жительница Башкирии вогнала родных в миллионные долги, доверившись мошенникам. По информации пресс-службы МВД по РБ, медицинская работница из Учалов оформляла кредиты на своих родственников и знакомых, чтобы получить дивиденды от инвестиций. Предварительный ущерб составил более 12 миллионов рублей.

В отдел МВД России по Учалинскому району обратились около 10 граждан с заявлениями о краже денежных средств с их банковских счетов. Потерпевшие обвиняют в краже свою родственницу и знакомую.

Полицейские в ходе проверки заявлений выяснили, что подозреваемой является 44-летняя жительница Учалов. Женщина была доставлена в отдел полиции и рассказала подробности.

По предварительным данным, в феврале медработница нашла в интернете объявление о дополнительном заработке. Решив приумножить свой доход, гражданка оставила свои личные данные и уже через некоторое время с ней на связь вышли «представители инвестиционной платформы». Злоумышленники действовали по отработанной схеме — помогли создать инвесткоешелек, убедили оформить кредит и сопровождали в проведении операций. Учалинка оформила несколько кредитов и внесла средства в «выгодный проект». Однако получить дивиденды не смогла. Аферисты предложили оформить еще один кредит для вывода средств. Так как кредит в банке подозреваемой больше не выдавали, кураторы посоветовали обратиться к знакомым.

По версии следствия, на протяжении двух недель женщина под различными предлогами убеждала знакомых совершать различные банковские операции в их онлайн приложениях и таким образом оформляла займы. Потерпевшие и не подозревали, что могут остаться с многомиллионными кредитами. Полученные деньги она перечисляла на «инвестиционную платформу». Когда владельцы счетов обнаружили, что у них есть долговые обязательства, то обратились в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается общая сумма, которую медработник перевела на счета аферистов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии началась акция «Стоп, мошенник».

Автор:Альфия Аглиуллина
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